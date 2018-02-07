Разработчики создали чат-бота, который помогает заполнить е-декларации

Общественная организация «Антикоррупционный штаб» разработала чат-бота по имени Держслужбовець Тарас для Facebook Messenger и Telegram, который помогает в заполнении электронных деклараций. Он дает подробные пошаговые инструкции по декларированию, кампания которого стартовала с нового года, передает AIN.
В процессе анализа более 1 500 деклараций, поданных украинскими гражданами в прошлом году, «Антикоррупционный штаб» обнаружил множество ошибок. Чаще всего декларанты не указывали объекты недвижимости, где фактически проживают, зато записывали в декларацию телевизоры и холодильники, стоимость которых ниже пороговой.
«Мы допускаем, что декларанты без умысла допустили эти ошибки, поскольку им не хватало объяснений. Поэтому мы включили в основу бота пошаговую инструкцию по заполнению е-деклараций и целый ряд лайфхаков вроде использования реестров, где можно найти нужную информацию для заполнения документов», — объяснили создатели бота Тараса.
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