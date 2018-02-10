Вполне легально: украинцы массово завозят б/у иномарки из США и Канады

В январе 2018 года украинцы растаможили в Одесском морпрорту 1819 подержанных иномарок. Показатель хоть немного и не дотягивает до рекорда конца прошлого года, является очень высоким. Особенно если учесть, что первый месяц года из-за многочисленных выходных отличается низкой деловой активностью. Такие данные приводит пресс-служба Государственной фискальной службы на основе данных работы пилотного проекта Автохаб.
Для сравнения в сентябре-декабре прошлого года в Автохабе таможенные формальности прошли 6151 автомобиль. А за первые 8 месяцев 2017 года таможенники оформили в Одессе всего 4368 машины. Нынче только в Одессе растаможку проходят по 75 автомобилей каждый день.
Чиновники подсчитали, что украинцы в январе 2018-го заплатили в казну совокупно 140 млн грн. таможенных платежей.
Следует отметить, что обнародованные ГФС данные касаются только легально ввезенных в Украину б/у автомобилей, которые прошли все надлежащие таможенные формальности. Причем они отражают только статистику ввоза иномарок через Одесский морской порт. Именно сюда попадают машины, которые украинцы приобретают на аукционах в США и Канаде.
Такой способ покупки, невзирая даже на дороговизну доставки машины в Украину и необходимость ремонта (ввозят в основном битые авто), пользуется у наших людей все большей популярностью, поскольку позволяет сэкономить несколько тысяч долларов относительно цены на сопоставимую иномарку внутри страны.
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