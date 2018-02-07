Пассажиров в аэропорту «Львов» в январе стало больше на 46%

В января 2018 года пассажиропоток в международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого увеличился на 46,3% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«По результатам деятельности ГП «МА «Львов» им. Даниила Галицкого», в январе 2018 года авиаперевозками воспользовались 85,6 тыс. пассажиров, что на 46,3% больше, чем в январе 2017 году (58,5 тыс. пассажиров) и на 6,2% больше, чем в декабре 2017 года (80,6 тыс. пассажиров)», – говорится в сообщении.

В частности, на международных рейсах рост пассажиропотока составил 54,8% (71,5 тыс. пасс.), на внутренних – 14,6% (14,1 тыс. пасс.).

Общее количество совершенных рейсов – 993, что на 38,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года (715) и на 11,4% больше, чем в декабре 2017 года.

По результатам 2017 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» увеличился на 46,3% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году аэропорт обслужил 1 млн 80 тыс. пассажиров.