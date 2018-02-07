В Финляндии начались испытания водительских прав в смартфоне

Если тесты пройдут успешно, то финским водителям больше не придется иметь при себе пластиковое водительское удостоверение, пишет New Atlas. Вместо него сгодится смартфон со специальным приложением.

Смартфоны концентрируют в себе все большую часть человеческой жизни. Они уже отвечают за коммуникацию людей, за развлечения, образование. Они стали полноценными кошельками. Теперь приходит время превращать их в удостоверение личности. Во всяком случае такая идея проходит тестирование в Финляндии, где пластиковые водительские удостоверения должны уступить место виртуальным.

Авторы идеи уверяют, что преимущество здесь не только в удобстве для водителей: сегодня гораздо вероятнее забыть дома документы, чем телефон. От такого решения выигрывает и становится более эффективной сама система регистрации водителей. Так, с цифровыми документами можно не ждать срока завершения их действия, чтобы, например, сменить фотографию, не нужен перевыпуск, если надо исправить ошибки. Более того, говорят разработчики, надзорные органы получают интерактивный документ. В него можно вносить данные о нарушениях или наоборот отмечать их долгое отсутствие.

Разработчики объясняют, что приложение работает очень просто. После его установки происходит регистрация пользователя в национальной базе данных. Каждый раз при открытии приложения, например, чтобы показать документ полицейскому, оно будет загружать из базы последнюю информацию, сопровождаемую фотографией человека, автоматически сделанной при его последнем посещении государственных органов. Система оснащена рядом защитных функций. При каждом взаимодействии с базой формируется специальный QR-код, позволяющий установить подлинность документов.

При всей универсальности EC пока не признает виртуальное водительское удостоверение. Поэтому оно может использоваться только в Финляндии и пока лишь как дополнение к традиционным пластиковым правам.