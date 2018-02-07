НБУ назвал главные препятствия для кредитования

Нацбанк считает юридические риски главным препятствием для кредитования. Об этом директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук сообщил во время IV Legal Banking Forum.

“Процентные ставки будут оставаться высокими. Но проблема же не только в стоимости ресурсов, а в том, что юридические ресурсы препятствуют полноценному возобновлению кредитования. У банков нет аппетитов для корпоративного кредитования, первые ростки его возобновления мы увидели в третьем квартале прошлого года”, – заявил Виталий Ваврищук.

По его словам, сейчас банки ужесточили критерии отбора заемщиков и хотят кредитовать в основном малый и средний бизнес.

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“У банков нет аппетита к кредитованию крупного бизнеса, они хуже всего обслуживают свои кредиты. Поэтому потенциал в этом направлении ограничен”, – отметил господин Ваврищук.

По его словам, без усиления прав кредиторов нельзя рассчитывать на высокие темпы роста кредитования.