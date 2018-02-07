НБУ назвал главные препятствия для кредитования

Нацбанк считает юридические риски главным препятствием для кредитования. Об этом директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук сообщил во время IV Legal Banking Forum.
“Процентные ставки будут оставаться высокими. Но проблема же не только в стоимости ресурсов, а в том, что юридические ресурсы препятствуют полноценному возобновлению кредитования. У банков нет аппетитов для корпоративного кредитования, первые ростки его возобновления мы увидели в третьем квартале прошлого года”, – заявил Виталий Ваврищук.
По его словам, сейчас банки ужесточили критерии отбора заемщиков и хотят кредитовать в основном малый и средний бизнес.
Читайте также: Лавренчук: В Украине в ближайшее время дешевых кредитов не будет
“У банков нет аппетита к кредитованию крупного бизнеса, они хуже всего обслуживают свои кредиты. Поэтому потенциал в этом направлении ограничен”, – отметил господин Ваврищук.
По его словам, без усиления прав кредиторов нельзя рассчитывать на высокие темпы роста кредитования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19472 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10299 16
НБУ назвал главные препятствия для кредитования3 ч. назад - 1067 9
Bitcoin за сутки подорожал на 19,32%4 ч. назад - 1309 5
Электрический паром сократил выбросы на 95%, а затраты — на 80%Вчера, 01:00 - 1345 5
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19472 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10299 16
В НБУ рассказали о будущем курсе доллараВчера, 19:00 - 6154
В "темном интернете" продают базу клиентов "Новой почты" - экспертВчера, 15:45 - 3808 4
Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)9 ч. назад - 3562
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)4 ч. назад - 606
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Вчера, 15:10 - 1629
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)Позавчера, 15:10 - 1326 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 2859 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1791
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
НБУ назвав головні перешкоди для кредитуванняОбговорення статей
Покупка / продажа / обмен Bitcoin BTC на наличные Украина, РФінТех та Платіжні системи