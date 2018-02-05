Лавренчук: В Украине в ближайшее время дешевых кредитов не будет (видео)

Из-за высоких темпов инфляции украинские банки не могут выдавать дешевые кредиты.

Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” заявил председатель правления “Райффайзен банка Аваль” Владимир Лавренчук.

По его словам, сейчас инфляция двухзначная – 14%, и с такой инфляцией дешевых кредитов не будет.

“Кредиты не могут быть дешевле инфляции, иначе деньги теряют в цене. Это такая азбука и такие критерии идут без обсуждения”, – заявил Лавренчук.

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Он отметил, что необходимо сдерживать инфляцию, так как финансовый рынок должен быть доступным для всех. По словам председателя правления “Райффайзен банка Аваль”, необходимо, чтобы товары не дорожали.

“Повышение зарплаты не должно ассоциироваться с повышением цен. Иначе это не имеет смысла”, – сказал господин Лавренчук.

Также председатель правления “Райффайзен банка Аваль” отметил, что правительство и банкиры работают над сдерживанием инфляции, и в будущем будут предоставлены пути для уменьшения процентных ставок для всех.