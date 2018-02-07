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Несколько небольших банков покинут рынок - НБУ

Несколько небольших банков покинут рынок - НБУ

Об этом директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук рассказал во время IV Legal Banking Forum.

“Мы не ожидаем в этом году неприятных сюрпризов в виде банкротства больших банков. У нас открытым остается вопрос небольших банков, их бизнес модели. Ведь мы понимаем, что они не могут конкурировать с крупным банковским бизнесом”, – заявил он.

Виталий Ваврищук сказал, что у небольших банков есть возможность добровольно покинуть рынок и сдать банковскую лицензию, превратившись в финкомпанию.

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“Мы думаем, что несколько банков такой возможностью воспользуются”, – отметил он.

По материалам Финансовый клуб
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