Нефть дорожает на данных API о неожиданном снижении запасов в США

Мировые цены на нефть во вторник растут на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном недельном снижении запасов “черного золота” в США, а также при поддержке со стороны коррекции на американском фондовом рынке после сильного падения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.18 по Киеву стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75%, до 67,36 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,82%, до 63,91 доллара за баррель.
Поддержку ценам на нефть оказывают данные API о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 1,05 миллиона баррелей до 418,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали их роста на 2,5 миллиона баррелей.
Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю выросли на 3,189 миллиона баррелей после роста на 6,776 миллиона неделей ранее.
Кроме того, дополнительным позитивным фактором для мирового нефтяного рынка в среду является коррекция на биржах США по итогам вторника после резкого падения в понедельник. В частности, основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3%.
В то же время повышение цен на нефть может быть неустойчивым. Как отмечает агентство Рейтер, многие аналитики предупреждают о риске снижения цен на нефть на фоне нестабильности на финансовых рынках и из-за ослабления сезонного спроса на сырье.
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