Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 490 0

Минфин одолжил на рынке 5,2 млрд грн

Минфин одолжил на рынке 5,2 млрд грн

Министерство финансов 6 февраля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 5,237 млрд грн.

Согласно данным ведомства, были размещены гривневые ценные бумаги со сроком обращения 77 дней на 2,028 млрд грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 168 дней на 2,214 млрд грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 259 дней на 903,387 млн грн под 16,48% годовых, со сроком обращения 336 дней на 90,299 млн грн под 16,4% годовых.

“По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 6 февраля, в государственный бюджет привлечено 5 237 012 963,36 гривен”, – говорится в сообщении.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018