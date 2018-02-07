Минфин одолжил на рынке 5,2 млрд грн

Министерство финансов 6 февраля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 5,237 млрд грн.

Согласно данным ведомства, были размещены гривневые ценные бумаги со сроком обращения 77 дней на 2,028 млрд грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 168 дней на 2,214 млрд грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 259 дней на 903,387 млн грн под 16,48% годовых, со сроком обращения 336 дней на 90,299 млн грн под 16,4% годовых.

“По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 6 февраля, в государственный бюджет привлечено 5 237 012 963,36 гривен”, – говорится в сообщении.