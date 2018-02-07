В Укрзализныце анонсировали подорожание билетов

Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки собираются повысить дважды в 2018 году. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

По его словам, каждый раз тарифы будут повышать на 10-12%



“Мы планируем и уже обратились в Министерство инфраструктуры по индексации пассажирских тарифов во втором и в третьем или четвертом квартале этого года”, – сообщил руководитель компании.

По его словам, скорее всего, это произойдет в конце лета и второй раз – в конце 2018 года.

Кравцов подчеркнул, что сейчас существует значительный дисбаланс между ценами на билеты железнодорожного и автобусного транспорта. Это обусловлено тем, что тарифы на пассажирские перевозки Укрзализныця не индексировала с 2014 года.

“Хочу отметить, что мы не меняли размер пассажирских тарифов уже три года подряд на железной дороге, и это привело к тому, что сегодня у нас уже на многих направлениях есть серьезный дисбаланс между стоимостью пассажирских перевозок по железной дороге и, например, автобусным транспортом, который априори должен быть дешевле”, – отметил Кравцов.