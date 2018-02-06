RAB-регулирование – это требование Европы, - эксперт

Внедрение RAB-регулирования является требованием к Украине международных партнеров, сказал президент Ассоциации операторов распределительных электросетей Виталий Григоровский.

«Это одно из условий. Эта норма прописана и в договоре о Евроассоциации Украины, и является одним из условий широко анонсированной синхронизации работы европейской энергосистемы и украинской энергосистемы. То есть, в силу законов физики и учитывая специфику товара электроэнергии, наши европейские партнеры понимают, что если в Украине будет неблагополучная ситуация с сетями, то это так или иначе ударит и по европейской энергосистеме», — сказал Григоровский.

Эксперт поддержал предлагаемую НКРЭКУ методику расчета RAB-регулирования: «В конце июля прошлого года регулятором принято, я считаю, правильное решение об установлении средневзвешенных ставок возврата в 12,5%».

Он также отметил, что энергокомпании будут обязаны реинвестировать не менее 50% получаемой прибыли в поддержание и развитие сетей. По оценкам специалистов энергораспределительных компаний и Ассоциации операторов распределительных электросетей, «средств для инвестирования будет достаточно».