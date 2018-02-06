Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 215 0

RAB-регулирование – это требование Европы, - эксперт

RAB-регулирование – это требование Европы, - эксперт

Внедрение RAB-регулирования является требованием к Украине международных партнеров, сказал президент Ассоциации операторов распределительных электросетей Виталий Григоровский.

«Это одно из условий. Эта норма прописана и в договоре о Евроассоциации Украины, и является одним из условий широко анонсированной синхронизации работы европейской энергосистемы и украинской энергосистемы. То есть, в силу законов физики и учитывая специфику товара электроэнергии, наши европейские партнеры понимают, что если в Украине будет неблагополучная ситуация с сетями, то это так или иначе ударит и по европейской энергосистеме», — сказал Григоровский.

Эксперт поддержал предлагаемую НКРЭКУ методику расчета RAB-регулирования: «В конце июля прошлого года регулятором принято, я считаю, правильное решение об установлении средневзвешенных ставок возврата в 12,5%».

Он также отметил, что энергокомпании будут обязаны реинвестировать не менее 50% получаемой прибыли в поддержание и развитие сетей. По оценкам специалистов энергораспределительных компаний и Ассоциации операторов распределительных электросетей, «средств для инвестирования будет достаточно».

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018