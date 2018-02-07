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Boeing представила новый лайнер 737 МАХ 7

Boeing представила новый лайнер 737 МАХ 7

Первый Boeing 737 модели MAX 7 был выпущен сегодня на заводе Renton в штате Вашингтон, США. Новая модель будет летать на 1,6 тыс. км дальше и перевозить больше пассажиров, чем предыдущая, а также расходовать на 18% меньше топлива, пишет New Atlas.

MAX 7 является третьей и новейшей моделью линейки 737 MAX от Boeing. Реактивный лайнер рассчитан на 172 пассажира и максимальную дальность полета в 6,2 тыс. км — рекордную для семейства MAX.

Улучшенная технология позволяет MAX 7 летать на 1,6 тыс. км дальше и перевозить больше пассажиров, чем его предшественник — модель 737-700. При этом самолет тратит на 18% меньше топлива в расчете на одно пассажирское место.

По сравнению с главным конкурентом, A319neo от Airbus, MAX 7 вмещает на 12 пассажиров больше, летает на 640 км дальше и имеет на 7% меньше эксплуатационных расходов в расчете на одно место.

«Для авиакомпаний, обслуживающих пассажиров на больших высотах или в отдаленных районах, MAX 7 является идеальным дополнением к основному флоту, — говорит Кит Леверкун, вице-президент и генеральный менеджер 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes. — Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать невероятную гибкость и дальность полета этого самолета».

737 MAX 7 планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, после поставки для авиакомпании Southwest Airlines.

По материалам hightech.fm
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