НБУ узнает все о кредитах украинцев: Рада приняла закон о новом реестре

6 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании и ведении Нацбанком своего кредитного реестра: ему был присвоен номер №7114-д. За документ проголосовало 226 народных депутатов.
В нацбанковский реестр должны попадать сведения обо всех кредитах, предоставленных банками в размере от 100 минимальных зарплат (от 372,3 тыс. грн. на сегодняшний день). При этом кредиторы должны уведомлять об этом своих клиентов. Парламентарии разрешили центробанку самостоятельно устанавливать порядок и правила предоставления банками информации для внесения в кредитный реестр. Но ограничили доступ к собранной информации самим финучреждениям.
НБУ откажет банку в предоставлении данных по кредиту, задолженность по которому, включая начисленные комиссии и пени, меньше 100 минимальных зарплат.
Разбираться с жалобами заемщиков, согласно законопроекту, должен сам Нацбанк. Он должен принять заявление, рассмотреть представленные доказательства и в 5-дневный срок запросить уточнение у банка, предоставившего данные. Тот в свою очередь обязан ответить в течение 15 дней. По итогам этой переписки данные в реестре должны быть либо исправлены или удалены, либо остаться без изменений.
А в случае отказа в удовлетворении жалобы, у заемщика остается право добавить к своему делу описание длиной до 100 слов, поясняющее его версию причин появления в реестре некорректных данных (например, указать, что просрочка допущена из-за болезни).
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