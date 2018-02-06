Межбанк: доллар уронили уход нерезидентов на рынок ОВГЗ и продажи экспортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,47 коп., на торгах вторника укрепился на 28,15 коп., оказавшись на уровне 27,4609 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,73 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.08 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно упал в цене к 27,52/27,55, а через 25 минут, немного замедляя динамику, консолидировался на уровне 27,50/27,55 UAH/USD.

После незначительного периода относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривна на межбанке возобновила снижение, оказавшись около 10.58 на цифре 27,43/27,45, вызвав приход на рынок регулятора, который тотчас выкупил «лишние» $10,0 млн. по цене 27,51 UAH/USD у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса.

Судя по всему, этого оказалось недостаточно, и в 11.08 НБУ повторно появился на межбанке, выкупая доллар уже по 27,46 UAH/USD.

Это остановило коррекцию «американца» и даже обеспечило его отскок до 27,44/27,46, а спустя 17 минут, на 11.25, до 27,46/27,48 UAH/USD. По-видимому, НБУ «успокоился» и покинул рынок, где, между тем, коррекция доллара была продолжена, уронив СКВ по состоянию на 12.25 до 27,42/27,45 UAH/USD. Это «рассердило» регулятора, которому надоело пребывание на межбанке, и он анонсировал валютный аукцион, цель которого, обеспечение гривной (выкуп с рынка доллара) более широкого круга участников. Объем мероприятия $50,0 млн., три заявки надо успеть подать до 12.45. Межбанк не обратил внимание на анонс, а курс доллара остался на цифре 27,42/27,45 UAH/USD. Вскоре стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 27,4326, цена отсечки – 27,4400 UAH/USD. Рыночный курс доллара не отреагировал на эту статистику, оставаясь на уровне 27,42/27,45 UAH/USD, уйдя на обеденный перерыв около 13.20 на цифре 27,43/27,45 UAH/USD.

После обеда стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $88,50 млн., из которых регулятор удовлетворил $44,20 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,4326, минимальный – 27,2370, максимальный (курс отсечки) 27,4400 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов.

На цифре 27,39/27,42 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,4200 / 27,4500

евро – 33,8911/ 33,9453

российский рубль – 0,4749 / 0,4788

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2328/ 12329

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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