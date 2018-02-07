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Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)

Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)

Спустя месяц после презентации в Лас-Вегасе в рамках Выставки потребительской электроники CES-2018 серийного кроссовера NEXO, компания Hyundai Motor представила его полностью автономную модификацию. Оснащенный инновационной технологией автопилота 4 уровня автомобиль преодолел 196 км пути между Сеулом и олимпийским Пхёнчханом без управления водителем.

Колонна из 5 полностью автономных автомобилей, из которых три — кроссоверы NEXO и еще два – седаны Genesis G80, совершила первый в мире автопробег, который стал демонстрацией возможностей системы автономного вождения 4 уровня и новейшей системы передачи данных 5G. До сих пор автомобили марки Hyundai с функцией автономного вождения испытывались с ограниченной скоростью на некоторых участках городских дорог.

Во время поездки из Сеула в Пхёнчхан кроссоверы развивали скорость в 100-110 км/ч (максимально разрешенная скорость в Южной Корее). При передвижении по автомагистралям автономные NEXO с легкостью перестраивались из полосы в полосу, совершали обгоны попутных транспортных средств, проезжали перекрестки с круговым движением. Системы распознавания дорожных знаков, сигналов светофора и пешеходов, входящие в инновационный комплекс систем помощи водителю ADAS, помогали автономным кроссоверам при движении в городах. Одним из испытаний для NEXO стала езда в туннеле протяженностью несколько километров, где сигнал GPS, благодаря которому автомобиль ориентируется в пространстве, недоступен – и кроссоверы успешно его преодолели, используя только внешние сенсоры.

По материалам autonews.ua
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