Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)

Спустя месяц после презентации в Лас-Вегасе в рамках Выставки потребительской электроники CES-2018 серийного кроссовера NEXO, компания Hyundai Motor представила его полностью автономную модификацию. Оснащенный инновационной технологией автопилота 4 уровня автомобиль преодолел 196 км пути между Сеулом и олимпийским Пхёнчханом без управления водителем.
Колонна из 5 полностью автономных автомобилей, из которых три — кроссоверы NEXO и еще два – седаны Genesis G80, совершила первый в мире автопробег, который стал демонстрацией возможностей системы автономного вождения 4 уровня и новейшей системы передачи данных 5G. До сих пор автомобили марки Hyundai с функцией автономного вождения испытывались с ограниченной скоростью на некоторых участках городских дорог.
Во время поездки из Сеула в Пхёнчхан кроссоверы развивали скорость в 100-110 км/ч (максимально разрешенная скорость в Южной Корее). При передвижении по автомагистралям автономные NEXO с легкостью перестраивались из полосы в полосу, совершали обгоны попутных транспортных средств, проезжали перекрестки с круговым движением. Системы распознавания дорожных знаков, сигналов светофора и пешеходов, входящие в инновационный комплекс систем помощи водителю ADAS, помогали автономным кроссоверам при движении в городах. Одним из испытаний для NEXO стала езда в туннеле протяженностью несколько километров, где сигнал GPS, благодаря которому автомобиль ориентируется в пространстве, недоступен – и кроссоверы успешно его преодолели, используя только внешние сенсоры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19312 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10160 16
НБУ назвал главные препятствия для кредитования3 ч. назад - 1038 8
Электрический паром сократил выбросы на 95%, а затраты — на 80%Вчера, 01:00 - 1325 5
Нацбанк во второй раз объявил аукцион по покупке 100 млн долларов на межбанке3 ч. назад - 739 4
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19312 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10160 16
В НБУ рассказали о будущем курсе доллараВчера, 19:00 - 6114
В "темном интернете" продают базу клиентов "Новой почты" - экспертВчера, 15:45 - 3797 4
Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)9 ч. назад - 3531
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)4 ч. назад - 606
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Вчера, 15:10 - 1629
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)Позавчера, 15:10 - 1326 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 2859 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1791
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
НБУ назвав головні перешкоди для кредитуванняОбговорення статей
Покупка / продажа / обмен Bitcoin BTC на наличные Украина, РФінТех та Платіжні системи