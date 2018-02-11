Майнинг в мире и Украине — лучшие страны по версии Bloomberg (инфографика)

Издание Bloomberg обратило внимание на то, какие факторы стимулируют развитие майнинга в мире. Оказалось, что специалисты по добыче криптовалюты буквально охотятся за дешевой электроэнергией, чтобы повысить маржинальность бизнеса. На основе информации из отчета New Energy Finance издание составило инфографику привлекательности стран для майнинга.

По расчетам BNEF, стоимость энергии может отнимать от 30% до 60% выручки, полученной от майнинга. Ситуация объясняется тем, что вычисления, которыми сопровождается добыча криптовалют, постоянно усложняются, а масштабные серверные фермы требуют кондиционирования. Сейчас для работы компьютерного оборудования, поддерживающего функционирование блокчейна биткоина, потребовалось бы 30 атомных реакторов, запущенных на полную мощность. Это больше, чем современная индустрия электрокаров.

При этом в Китае, ведущей в области майнинга стране, большинство ферм опирается на энергию, полученную от угольных электростанций. Правительство пытается влиять на ситуацию, ограничивая влияние на окружающую среду, а также вводя новые меры регулирования. Благодаря этому около 70% предприятий, занимающихся майнингом биткоина, ныне находятся в собственности китайских компаний. На фоне этого инвесторы ищут новые места для оптимального вложения средств. Грузия — один из фаворитов такой гонки при стоимости в $50 за мегаватт-час. Средняя стоимость электроэнергии по миру — $121 за мегаватт-час.

По количеству «белых» ячеек для каждой страны из списка Bloomberg составили мировую карту удобства майнинга.

Украина (по подсчетам редакции) в ней расположилась бы посредине рейтинга, получив 3 возможных бала из 5. Плюсами оказалась дешевая энергия, относительно невысокая среднегодовая температура, удовлетворительная позиция в международном рейтинге ведения бизнеса. Отрицательных факторов два: незначительное использование возобновляемых источников энергии и медленное интернет-подключение. Таким образом Украина, оказалась в одной категории с Австрией, Голландией, Японией, Россией.