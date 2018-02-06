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В "темном интернете" продают базу клиентов "Новой почты" - эксперт

В "темном интернете" продают базу клиентов "Новой почты" - эксперт

В “темном интернете” выставлены на продажу две базы клиентов “Новой почты” – на 500 тысяч и на 18 миллионов пользователей.

Об этом на своей странице в Facebook написал консультант по кибербезопасности Егор Папишев.

“Сегодня выявлен факт продажи неустановленными лицами базы данных клиентов “Новая Почта”. Таких баз две: первая содержит информацию около полумиллиона человек, с персональными данными в разбивке ФИО / телефон / город / серия и номер паспорта / email. Вторая – 18 миллионов записей, но с меньшей детализацией (только ФИО и телефон)”, – написал Папишев.

Отмечается, что киберэксперту удалось связаться с продавцом и проверить качество информации. Ему предоставили произвольный кусок базы, а также дали возможность проверить информацию по номерам телефонов.

“Номера принадлежали совершенно разным людям из разных городов и никак не были связаны друг с другом. Ответ пришел менее чем за пять минут, и содержал абсолютно точные и свежие данные о клиентах (включая измененную, в связи с недавним замужеством, фамилию одного из них)”, – пишет киберэксперт.

“Для дополнительной проверки я задал еще несколько телефонных номеров, которые априори не могли быть использованы в сервисе Новой Почты (это корпоративные номера) – их в этой базе не оказалось”, – добавил он.

Пресс-служба “Новой почты” в комментариях под постом отметила, что база не является актуальной.

По материалам Економічна Правда
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