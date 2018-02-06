Юнкер назвал условие для вступления балканских стран в ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник предупредил балканские страны, которые надеются присоединиться к ЕС, что ни одна из них не сможет стать членом Евросоюза, пока не решит все пограничные споры с соседями.
Об этом Юнкер сообщил, обращаясь к депутатам Европарламента в Страсбурге, сообщает Associated Press.
“Не может быть дальнейшего присоединения стран Западных Балкан, пока сначала не будут решены пограничные споры”, – заявил Юнкер.
Предупреждение Юнкер озвучил после выступления перед европарламентариями премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Хорватия и Словения, которые являются членами ЕС, решают пограничный спор, возникший в результате распада бывшей Югославии в 1990-х годах. Страны не могут договориться о морской границе в Пиранском заливе, решение по которому вынес Арбитражный суд в Гааге.
Юнкер также отметил, что Сербия и Черногория могут стать членами ЕС в 2025 году, если они выполнят все условия для членства.
“Это ориентировочная дата; поощрение, чтобы заинтересованные стороны работали над этим путем”, – сказал он.
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