Daimler и Bosch испытают робомобили на городских дорогах

В прошлом году Bosch и Daimler договорились о сотрудничестве в разработке беспилотного транспорта. Digital Trends пишет, что сотрудничество приносит первые результаты. Компании пообещали уже в ближайшее время начать тестирование на дорогах своих робомобилей.

Заключение договора с Bosch значило, что Daimler завершает период самостоятельных разработок беспилотного автомобиля. Сотрудничество предполагает, что Bosch занимается разработкой программного обеспечения для будущих робомобилей Mercedes-Benz. Сообщалось, что в первые два года после презентации Daimler получит эксклюзивные права на использование ПО. После чего его предложат и другим участникам рынка.

«Помимо автомобилей с 3-м уровнем автономности, уже в ближайшее время мы собираемся показать транспорт с 4/5 уровнями», — обещает вице-президент по стратегии Daimler Вилко Старк. Чтобы достичь успеха в разработке робомобиля, в Daimler перешли от эволюционного пути развития автономных систем к революционному. Ранее в компании считалось, что все варианты автопилота должны развиваться естественным путем, в конце которого слиться в идеальное ПО. Но такой путь был признан слишком долгим.

В том числе поэтому случилось партнерство с Bosch. Теперь в Daimler говорят, что сразу нацелены на создание автомобиля в формате роботакси. Должно требоваться лишь одно нажатие кнопки, чтобы автомобиль сам приехал за пассажиром, открыл заднюю дверь и отвез в пункт назначения. В компании настаивают, что не работают над временным или промежуточным решением. В Daimler делают сразу готовый финальный продукт, это значит, что немецкий робомобиль сразу поедет без водителя. Оценить, правда это или реклама, можно будет только после начала испытаний. Точных сроков не названо — ближайшие месяцы.