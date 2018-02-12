Украинцы почувствовали ухудшение экономической состоятельности (исследование)

Значение Индекса текущей экономической состоятельности состоянию на конец 2017 года составило 89,5. Несмотря на то, что это существенно выше показателя конца 2016 года, однако заметно уступает значениям индекса в течение июля-октября.
Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова по итогам 2017 года.
Хотя средняя номинальная заработная плата выросла на 17% в декабре-2017 по сравнению с ноябрем, преимущественно вследствие традиционных выплат годовых бонусов, премий и т.п., однако ускорения девальвации (с примерно 26,8 грн/$в конце октября до 28,0 грн/$1 в конце декабря), а с тем и инфляции, ухудшило показатели покупательной способности домохозяйств.
“Вместе с тем, неизменность социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальной пенсии и т.п.) при ускорении инфляции указывает на дальнейшее ухудшение положения малообеспеченных слоев населения”, – отмечают эксперты Центра Разумкова.
Как следствие, хотя механизм субсидий продолжает действовать, однако ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг ухудшилась – покрытие оплатой начисленных сумм в последние месяцы года снизилось до 70-80% в сравнении с 100-120% во втором-третьем кварталах.
Эксперты отмечают: украинцы фактически остаются вне доступа к дополнительным сэкономленным ресурсам. Хотя объемы депозитов населения в течение года несколько выросли (на 8%), объем кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам в банковской системе вырос лишь на 1%.
В декабре произошло неожиданное ухудшение показателей занятости. Так, нагрузка зарегистрированных безработных на 10 свободных рабочих мест (вакантных должностей) возросло с 40-50 человек во втором-третьем кварталах до 70 в конце года. При том, что численность населения продолжает сокращаться, в т.ч. вследствие оттока рабочей силы.
“К сожалению, следует ожидать дальнейшего снижения значения Индекса в течение первых двух месяцев 2018 года, поскольку традиционно величина номинальных заработных плат существенно снижается по сравнению с концом предыдущего года, растут задолженности по выплате заработной платы, а оплата за жилищно-коммунальные услуги существенно ухудшается”, – резюмируют в Центре Разумкова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, — ООНВчера, 18:00 - 730 31
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3085 16
Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грн6 ч. назад - 521 9
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3037 7
Табачный рынок Украины за год сократился на 8,2%9 ч. назад - 299 4
"Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездомВчера, 14:00 - 3417 4
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3085 16
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3037 7
Что ждать от курса на этой неделе?3 ч. назад - 2952
Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинец2 ч. назад - 2341 2
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюВчера, 15:10 - 531 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в СингапуреПозавчера, 15:10 - 649
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2207 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3249 15
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 3014
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Назвали ціну гектара землі після зняття мораторіюОбговорення статей
Идеи: портфельФондовий ринок