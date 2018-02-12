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Украинцы почувствовали ухудшение экономической состоятельности (исследование)

Украинцы почувствовали ухудшение экономической состоятельности (исследование)

Значение Индекса текущей экономической состоятельности состоянию на конец 2017 года составило 89,5. Несмотря на то, что это существенно выше показателя конца 2016 года, однако заметно уступает значениям индекса в течение июля-октября.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова по итогам 2017 года.

Хотя средняя номинальная заработная плата выросла на 17% в декабре-2017 по сравнению с ноябрем, преимущественно вследствие традиционных выплат годовых бонусов, премий и т.п., однако ускорения девальвации (с примерно 26,8 грн/$в конце октября до 28,0 грн/$1 в конце декабря), а с тем и инфляции, ухудшило показатели покупательной способности домохозяйств.

“Вместе с тем, неизменность социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальной пенсии и т.п.) при ускорении инфляции указывает на дальнейшее ухудшение положения малообеспеченных слоев населения”, – отмечают эксперты Центра Разумкова.

Как следствие, хотя механизм субсидий продолжает действовать, однако ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг ухудшилась – покрытие оплатой начисленных сумм в последние месяцы года снизилось до 70-80% в сравнении с 100-120% во втором-третьем кварталах.

Эксперты отмечают: украинцы фактически остаются вне доступа к дополнительным сэкономленным ресурсам. Хотя объемы депозитов населения в течение года несколько выросли (на 8%), объем кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам в банковской системе вырос лишь на 1%.

В декабре произошло неожиданное ухудшение показателей занятости. Так, нагрузка зарегистрированных безработных на 10 свободных рабочих мест (вакантных должностей) возросло с 40-50 человек во втором-третьем кварталах до 70 в конце года. При том, что численность населения продолжает сокращаться, в т.ч. вследствие оттока рабочей силы.

“К сожалению, следует ожидать дальнейшего снижения значения Индекса в течение первых двух месяцев 2018 года, поскольку традиционно величина номинальных заработных плат существенно снижается по сравнению с концом предыдущего года, растут задолженности по выплате заработной платы, а оплата за жилищно-коммунальные услуги существенно ухудшается”, – резюмируют в Центре Разумкова.

По материалам НВ
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