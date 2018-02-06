В Киеве появятся светодиодные табло с информацией о загруженности дорог

В Киеве на самых загруженных участках дорог появятся 12 светодиодных табло, которые будут информировать водителей о текущей ситуации на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, цитируя заместителя главы Дмитрия Давтяна.

“Информационные табло будут сообщать водителям о текущей ситуации на дорогах, изменениях в организации дорожного движения и другие важные данные”, — идет речь в сообщении.

Светодиодные табло появятся на Европейской площади, пересечении улиц Бойчука-Бастионной и Мельникова-Герцена.

12 табло закупили в прошлом году, сообщается в горадминистрации. “Они современные, подключенные к центральному пункту управления автоматизированной системы управления дорожным движением Центра организации и безопасности дорожного движения”, — подчеркнули в КГГА.

Напомним, с 1 января в городах Украины начало действовать ограничение скорости в 50 км/ч. Тем не менее Киевская городская госадминистрация заявила, что разрабатывает проект решения, которое позволит увеличить скорость движения с 50 до 80 км/ч на многих улицах столицы.

“Такой скоростной порог на всех без исключения дорогах мегаполиса — абсурд. В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться по ним быстро и безопасно”, — комментировал ранее секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.