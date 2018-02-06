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Киевляне в прошлом году заплатили 2,39 млрд гривен военного налога

Киевляне в прошлом году заплатили 2,39 млрд гривен военного налога

В 2017 году жители столицы заплатили 2,39 млрд гривен военного налога. Эта сумма составляет 16%-ю долю от общеукраинской суммы военного сбора.

Об этом стало известно из сообщения Александра Пабата на его странице в Facebook.

Он привел данные ГУ ГФС в Киеве, согласно которым каждый киевлянин заплатил в прошлом году 800 гривен военного налога. То есть, жители столицы обеспечили 16%-ю долю в общеукраинской сумме военного сбора.

При этом он отметил, что спустя четыре года практики взимания налога отсутствует его целевое назначение, т.е. перечисленные средства по-прежнему поступают в общую государственную казну.

По материалам УБР
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