Киевляне в прошлом году заплатили 2,39 млрд гривен военного налога

В 2017 году жители столицы заплатили 2,39 млрд гривен военного налога. Эта сумма составляет 16%-ю долю от общеукраинской суммы военного сбора.
Об этом стало известно из сообщения Александра Пабата на его странице в Facebook.
Он привел данные ГУ ГФС в Киеве, согласно которым каждый киевлянин заплатил в прошлом году 800 гривен военного налога. То есть, жители столицы обеспечили 16%-ю долю в общеукраинской сумме военного сбора.
При этом он отметил, что спустя четыре года практики взимания налога отсутствует его целевое назначение, т.е. перечисленные средства по-прежнему поступают в общую государственную казну.
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