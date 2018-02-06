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НБУ недосчитался $1 млрд в IT-экспорте

НБУ недосчитался $1 млрд в IT-экспорте

В 2017 году экспорт услуг IT-сектора Украины вырос на 7,6% по сравнению с 2016 годом – до $2,5 млрд ($2,3 млрд в 2016 году), согласно данным Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сообщили в IT-комитете Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передает агентство Интерфакс-Украина.

“По предварительным данным НБУ, общий объем экспорта компьютерных услуг за 2017 составил $2,485 млрд, в том числе операции на сумму меньше $20 тыс. составили $842 млн”, – отметил в ассоциации.

При этом, согласно ранее обнародованной инфографике профильной ассоциации IT Ukraine, объем экспорта услуг IT-сектора Украины в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом – до $3,6 млрд.

Напомним, что в 2016 году доля IT-сектора в ВВП страны составила 3,4%. Тогда украинский IT-сектор уплатил в бюджет 7,1 млрд грн налогов, что на 2 млрд больше, чем в 2015 году.

По материалам НВ
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