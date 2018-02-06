Чем закончится для Украины глобальная передача земель

По решению Кабмина основным распорядителем государственной земли станет не Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а органы местного самоуправления.

Государство может профинансировать до 50% стоимости проектов отвода таких земель. Процесс инвентаризации наделов, находящихся в собственности государства, по словам министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, хотят завершить до конца текущего года.

По решению правительства (от 31 января 2018 года), Госгеокадастр лишили права единолично принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов. Теперь он будет обязан согласовывать передачу земли для любых нужд с объединенными территориальными общинами.

Нарушителям этого правила, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, грозит увольнение с работы и привлечение к уголовной ответственности. Предполагается, что такой шаг поможет исключить схемы использования земель без ведома общин, сохранив наделы до их полной передачи в коммунальную собственность.

Зачем землю сбросили

По данным Минагропрода, речь идет о 760 тыс. гектаров. Правительство объясняет этот шаг тем, что ОТО фактически управляют своей территорией только в пределах населенных пунктов. Хотя, по идее, земля между населенными пунктами также должна принадлежать местной власти.

«Главы объединенных общин поднимают вопрос о том, чтобы полностью передать землю в управление этих общин», — пояснил премьер-министр.

В разговоре со спецпосланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в сфере управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом премьер пояснил, что речь идет о стимулировании процессов децентрализации, укреплению местных общин.

После передачи на места возможности распоряжаться деньгами настал черед передачи прав на распоряжение госимуществом. В ответ правительство рассчитывает на повышение эффективности работы местной власти и ее ответственности, что в итоге должно привести к укреплению локальной экономики.

Таким образом, формально уже с февраля все объединенные общины могут начать проектирование территорий, которые они хотят получить в собственность.

Способы передачи

Вопрос передачи земли общинам рассматривается еще с 2015 года, с момента принятия закона о создании ОТО. В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о децентрализации, один из которых под номером №7363 подан президентом Петром Порошенко. Он, в частности, предусматривает автоматическую передачу земель за пределами населенного пункта в собственность объединенных территориальных общин.

А также передачу райгосадминистрациям права распоряжаться этими госземлями до завершения процесса объединения общин. Проект закона также предлагает определить упрощенный порядок передачи земель и изменения их границ. ОТО также получат право менять целевое назначение надела, в том числе уже находящегося в частной собственности. Президентский вариант передачи земли поддерживают, например, участники Всеукраинской аграрной рады.

Тем временем, правительство, не дожидаясь решения парламентариев, нашло способ начать передачу земли уже сейчас.

Предлагается использовать существующую еще с 2012 года в Земельном Кодексе норму ст. 117, которая дает право распорядителю госземель (в данном случае Госгеокадастру) по собственному решению передать земельный участок в собственность общины.

У такого подхода к земельной децентрализации есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы

На 10 января 2018 года в Украине работало 699 объединенных территориальных общин, из которых 34 ОТО ожидали решения Центризбиркома о назначении на их территории первых местных выборов. Как ожидается, 2018-й станет годом формирования базового уровня местного самоуправления.

Предполагается, что передача земли местным общинам снизит уровень коррумпированности при принятии решений о землеоотводе.

«Должностные лица Госгеокадастра будут лишены полномочий на принятия решений о передачи земельных участков без согласия ОТО, так как решения будут приниматься коллегиально и что-то скрыть будет очень трудно», — рассказал UBR.ua младший юрист EternaLaw Филипп Тараненко.

Например, по словам замглавы Всеукраинской аграрной рады Александра Слипченко, в последнее время участились случаи незаконной передачи земельных участков в аренду.

Кроме того, после передачи земель общинам функции по распоряжению землями больше не будут распылены между разными органами исполнительной власти. Местные советы смогут эффективно влиять на рациональное использование земель.

Минусы

Однако предложенный правительством путь потребует значительных расходов.

Во-первых, ст.117 Земельного кодекса разрешает Госгеокадастру передавать в коммунальную собственность только конкретные земельные участки, а не земли в целом. То есть, понадобится провести большое количество землеустроительных работ для определения границ участков, и регистрацию их в Государственном земельном кадастре с присвоением кадастрового номера.

«Подобный процесс передачи земель затратный и длительный. С другой стороны, с его помощью можно ускорить темпы инвентаризации государственных земель, 70% которых до сих пор оставались в тени», — считает эксперт по земельным вопросам ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Граб.

Он заметил, что в госбюджете на 2018 год на проведение земельной реформы Госгеокадастром предусмотрено 453 млн гривен и, возможно, именно на процесс инвентаризации земель они и будут потрачены.

По словам Филиппа Тараненко, передача земли будет эффективной при условии, что Госгеокадастр успеет определить границы и провести регистрацию участков. В том числе тех, что до этого момента были не учтены и не распределены.

Юрист ЮФ «Тотум» Дмитрий Савчук также считает позитивом сам факт инвентаризации земель и регистрацию их в земельном кадастре, что даст понимание о характеристиках земель, их качестве и количестве.

В то же время правительство и ОТО могут столкнуться с проблемой реализации реформы, в связи с отсутствием достаточного правового регулирования на уровне земельного законодательства.

«Прежде всего надо изменить ст. 122 ЗК Украины, которая должна предусматривать ОТО как субъекта распоряжения землями, и наличие у такого субъекта полномочий касательно распоряжения землями за пределами населенных пунктов», — сказал Савчук.

Кроме того, есть проблема с вынесением границ объединенных территориальных общин, и понимание принадлежности земель к именно одной из ОТО, что может усложнить процесс распоряжения такой землей.

Для понимания, какие земельные массивы можно передавать, между органами исполнительной власти и местного самоуправления должна быть эффективная коммуникация, в том числе с проверкой правовой природы земель, которые будут входить в границы будущих земельных массивов.

Недостатком является возможное затягивания процесса, поэтому необходимо предусмотреть четкие сроки проведения процедуры передачи земли ОТО.

Аренда сельхозземель резко подорожала

Как пояснила старший юрист, адвокат ЮК «Де-юре» Алена Берназ, ранее, до разграничения земель коммунального и государственного фонда, сельсоветы заключали договора аренды на земли за пределами населенного пункта по переходным положениям ЗКУ без утверждения областной администрацией.

Сейчас государство управляет 92% таких земель и только 8% находится в коммунальной собственности. Земельные участки, которые находятся за переделами населенного пункта курирует область, в случае передачи в ОТО, распоряжаться ними уже будет местная власть.

«Конкуренция за земли создаст для чиновников райадминистраций искушение блокировать процесс объединений ОТО и дестабилизировать его для сохранения полномочий. Сейчас идет борьба за власть. Чиновники между собой не могут договориться, с какими районами им стоит объединяться», — считает Берназ.

Константин Симоненко