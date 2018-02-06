Украинцам грозит рост цен на газ: как изменятся суммы в платежках

Долгое время в Украине удерживался тариф газа для населения, который не покрывал расходов газоснабжающих и теплоснабжающих компаний. Несоответствие рыночных цен и фактически полученной платы за топливо привело к убыточности предприятий. Теперь Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины раз в полгода пересматривать цены на газ, чтобы на внутреннем рынке они соответствовали международным рыночным ценам – “уровню импортного паритета”. Это одно из условий получения Украиной следующих траншей,
На днях в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана “Нафтогаза”. Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) – с 1 октября 2018 года. То есть, сначала газ может подорожать до 8 030 грн за тысячу кубов, а осенью – до 8 530 грн. Сейчас установленная цена составляет 4 942 грн.
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В первую очередь, стоит отметить, что в аналитическом документе Минфина речь идет лишь о закупочной цене на газ, тогда как в тариф входит также плата за транспортировку и распределение газа. Помимо этого платится НДС. Например, при закупочной цене на уровне 4 942 грн тариф на газ в Киеве составляет 6 957,9 грн (для всех потребителей, кроме религиозных огранизаций):
Установленная норма потребления газа сейчас составляет 3,3 куб. м в месяц на одного человека. Речь идет о домах, где есть горячее водоснабжение и газовая плита. Для тех, кто использует и плиту, и газовую колонку норма выше – 10,5 куб. м на человека. По социальным нормативам за газ платят только те, у кого не установлены счетчики.
Таким образом, сейчас семья из трех человек, которая живет в квартире с газовой плитой и наличием центрального горячего водоснабжения без счетчика, платит за газ примерно 69 грн. Такая же семья с газовой колонкой – почти 220 грн. После повышения цены на газ в первом случае платежка может составить около 100 грн, а при наличии газовой колонки – почти 320 грн (при неизменности всех остальных “частей” тарифа).
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