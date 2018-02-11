Как Пуэрто-Рико превратился в рай для криптомиллиардеров

Ураган Мария привел к серьезным разрушениям на территории Пуэрто-Рико, но в то же время сделал остров в Карибском море пристанищем для американских криптоинвесторов. Предприниматели, заработавшие миллиарды на криптомании, решили построить в Пуэрто-Рико крипторай — со своим банком, аэропортом и бизнес-инкубатором, но без налогов и жесткого регулирования. О смелых планах новых «криптоколонизаторов» пишет The New York Times.
Десятки американских предпринимателей из блокчейн-индустрии начали мигрировать в Пуэрто-Рико спустя пару месяцев после после урагана Мария, который привел к колоссальным разрушениям и заставил власти искать новые способы возрождения экономики. Постоянные перебои с электричеством после стихийного бедствия сделали остров непригодным для майнинга, а вот для развития криптовалютного бизнеса в Пуэрто-Рико пока есть все условия.
Зимой десятки американских предпринимателей из сферы блокчейн-разработок продали свои дома и автомобили в Калифорнии и полетели на остров в Карибском море, чтобы построить здесь новое «государство в государстве» по своим правилам.
Как пишет The New York Times, инвесторов привлекла не только возможность восстановить инфраструктуру острова и построить свой «крипторай». Многие сбежали в Пуэрто-Рико от налогов. Резиденты территории автоматически освобождаются от федерального индивидуального подоходного налога и налога на доход от прироста капитала, а также могут платить налоги на коммерческую деятельность по выгодным условиям. При этом за резидентами сохраняется американское гражданство.
Власти относятся к новоприбывшим криптоинвесторам с интересом. Так, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло пообещал выступить на блокчейн-саммите Puerto Crypto, который состоится в марте. «Мы открыты для криптобизнеса», — признала представительница Министерства экономического развития и коммерции Эрика Медина-Веччини. Она также добавила, что власти Пуэрто-Рико готовят новую рекламную кампанию для привлечения «криптоэкспатов» со слоганом Paradise Performs.
Криптоинвесторы, сколотившие миллиарды на биткойнах и альткойнах, также называют Пуэрто-Рико раем. По крайней мере, надеются, что он им станет. На территории острова американцы хотят построить свою криптоутопию под названием Сол. Новый город будет базироваться на блокчейне, а в обороте будут находиться только виртуальные деньги. Инвесторы уже присматривают места для аэропорта и пристани, а также планируют открыть первый криптобанк.
Пока большинство инвесторов сосредоточено в историческом районе Старый Сан-Хуан. Базой для экспатов стал отель Monastery, который почти не был затронут ураганом. Среди новоприбывших экспатов NYT называет основателя новостного сайта CNET и блокчейн-компании Videocoin Хэлси Майнора и директора Bitcoin Foundation Брока Пирса. На остров также перебрались создатель блокчейн-сервиса Lottery.com Мэтт Клеменсон и технический директор Blockchain Industries Брайан Ларкин, который заработал на криптовалютах $2 млрд.
«Мы щедрые капиталисты, которые строят щедрую экономику. Пуэрто-Рико всегда был тайным сокровищем, на которое многие не обращали должного внимания. Может сейчас, спустя 500 лет, нам удастся изменить ситуацию», — надеется Клеменсон.
Большинство инвесторов признает, что власти США пытаются задушить криптоэкономику. А Пуэрто-Рико дает возможность не только освободиться от оков регулирования и налогов, но и впервые в истории создать собственную валюту.
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