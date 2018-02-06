В США началась подготовка к строительству первого напечатанного дома

Архитектурная фирма WATG Urban, которая стала известной благодаря проектам домов, изготовленных с помощью 3D-печати, начинает реализацию своих идей на практике. Команда стартапа приступает к строительству здания Curve Appeal, а также работает над усовершенствованием технологий трехмерной печати. Подробности сообщает Arch Daily.
Curve Appeal вдохновлен архитектурными проектами, созданными с 1945 по 1966 год. Авторы дизайна здания, многие из которых были отмечены наградами за инновации, намерены заново изобрести современный дом с использованием простых и недорогих методов строительства. Среди главных особенностей Curve Appeal — экономное расходование материалов и максимальное использование естественного освещения.
Реализовать проект поможет технология 3D-печати, предоставленная Branch Technology. Она открывает путь для сложных архитектурных форм, делая их создание проще и дешевле. Команда WATG Urban создала тестовые варианты балок и несущих стен, чтобы изучить их прочность. Первые эксперименты показали, что напечатанная балка длиной около метра и весом 2 кг выдерживает 1,6 тонны.
Также компания изучает возможности использовать новые материалы — например, гипс и его инновационные варианты типа гипсового пенопласта. Они могли бы стать основой для противопожарной защиты, частью структурной арматуры и подложкой при отделке стен. Также среди целей WATG — использовать новые технологии, чтобы максимально снизить уровень потребления электроэнергии.
В качестве участка для строительства Curve Appeal выбран город Чаттануга, штат Теннесси. Здание расположится в лесистой местности на берегу реки. Компания активно работает с властями города, чтобы обеспечить развитие проекта в срок.
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