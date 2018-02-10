Украина опустилась в мировом рейтинге процветания

Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом, — говорится в рейтинге британского аналитического центра The Legatum Institute.
Страны оценивают на основе результатов опросов граждан этих стран по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.
В 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас — 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.
Самую низкую оценку Украина получила в сфере здравоохранения, потеряв 24 позиции по сравнению с прошлогодним показателем.
Наибольшие положительные изменения по сравнению с прошлым годом, отразились в колонке «социального капитала» — плюс 20 позиций.
Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия.
США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию. РФ стала 101-й, потеряв 4 позиции, Чехия — 26-ая, Польша — 32, Венгрия — 45, Беларусь — 95, Молдова — 98.
Самые низкие показатели — у Судана, ЦАР и Йемена — они занимают 147, 148 и 149 места соответственно.
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