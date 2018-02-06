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Иностранных партнеров для управления украинской ГТС будут искать до марта

Иностранных партнеров для управления украинской ГТС будут искать до марта

Срок подачи информационно-аналитических материалов и предложений от потенциальных партнеров ГТС для проведения предварительных консультаций продлен до 1 марта.

Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский на своей странице в Facebook.

В министерстве напомнили, что приглашение операторам ГТС из ЕС и США для проведения консультаций по эксплуатации и управлению газотранспортной системой Украины было направлено 28 декабря 2017 года.

Напомним, ранее Андрей Коболев заявлял, что НАК “Нафтогаз Украины” не участвует в переговорах с потенциальными партнерами по управлению газотранспортной системой Украины.

По материалам Економічна Правда
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