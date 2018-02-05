Windows 10 обошла Windows 7

Согласно данным Statcounter, январская статистика по рынку настольных операционных систем Windows показывает, что за прошедший месяц доля Windows 10 выросла на 1,09% и достигла 42,78%, а Windows 7 напротив снизилась на 0,03% до 41,86%
Что касается остальных версий Windows, их присутствие на Windows-компьютерах снизилось до 8,7 %, 3,36 % и 0,74 % соответственно для 8.1, XP и Vista.
Windows 10 потребовалось 2,5 года, чтобы занять первенствующее место в секторе настольных ПК. Годом ранее, обладая долей в 32,84%, она существенно отставала от лидера в лице Windows 7 с показателем 47,46%.
Конкурирующая Netmarketshare полагает, что «семёрка» по-прежнему существенно опережает «десятку», что отражается в показателях 42,39% и 34,29%. Это объясняется различием в методологиях сбора статистической информации.
Windows 10 не без труда продолжает наращивать пользовательскую базу и уже сделала лидерство Windows 7 не столь однозначным. На рынке игровых компьютеров первенство «десятки» было признано давно, но ближайший соперник не собирается так просто сдаваться и, по данным опросов Steam, в октябре сделал неожиданный рывок благодаря популярности PlayerUnknown’s Battlegrounds и запрету Windows 10 в Китае.
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