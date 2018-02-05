Британский Монетный двор выпустил "золотую" криптовалюту

Драгоценный металл обеспечивает ценность токенов под названием Royal Mint Gold (RMG). Система функционирует на блокчейне, а 1 RMG эквивалентен 1 грамму золота.

Об этом пишет Сointelegraph.

Впервые Монетный двор Великобритании заявил о планах выпустить свою криптовалюту в декабре 2016 года. Таким образом организация собиралась вернуть интерес к драгоценным металлам.

Обладатели криптозолота должны получить все преимущества блокчейн-транзакций, но при этом будут уверены, что их сбережения имеют под собой материальную основу и, в отличие от обычной криптовалюты, не подвержены неконтролируемым изменениям курса.

По факту, британцы просто предоставляют более технологичную возможность сохранить свои сбережения с привязкой к золоту.

Инвесторы получают возможность осуществлять операции с золотом, которое хранится в сейфах и хранилищах Royal Mint, используя цифровую валюту Royal Mint Gold.

Каждая такая “монетка” будет приравниваться к одному грамму золота. Технология позволит сократить расходы на обслуживание и хранение золота, которые неизбежны при осуществлении кассовых операций с “физическим” драгоценным металлом.

Например, сам Британский монетный двор взимает комиссию за использование своего золотохранилища в размере от 0,5% до 1% от средней стоимости активов клиента в год.