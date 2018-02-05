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В Украине заговорили о строительстве сотен километров бетонных дорог

В Украине заговорили о строительстве сотен километров бетонных дорог

В ближайшие несколько лет в Украине могут появиться сотни километров новых бетонных дорог. Об этом пишет издание BusinessViews.

Как отмечается, всего у нас в стране менее 200 километров современных бетонных дорог, в Европе их десятки тысяч километров.

По данным издания, стоимость строительства цементобетонных дорог выше, чем асфальтобетонных, но при этом они реже нуждаются в ремонте, а значит эксплуатация обойдется дешевле.

По оценке компании HeidelbergCement AG, затраты на строительство и эксплуатацию сравняются в течение 10 лет, а далее цементная дорога будет выгоднее.

Положительный эффект от бетонных дорог для экономики разнообразен: снижается импорт битума, растет спрос на отечественный цемент, падает потребление топлива, снижаются затраты на освещение дорог из-за лучшей отражательной способности бетона. Цементная дорога более устойчива к износу, не деформируется при жаркой погоде и под воздействием тяжелого транспорта, соответственно, на дороге не возникает колеи.

Кроме того, на цементобетонных дорогах короче тормозной путь, а видимость при плохой погоде и в темноте лучше.

Как пишет издание, на 2018 год объем финансирования дорог по сравнению с 2017 годом увеличится почти в два раза, а за следующие 2 года вырастет еще вдвое. Это позволит заниматься не только текущим ремонтом, но проводить реконструкцию и строить новые дороги.

По материалам businessviews
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