Эксперты считают создание накопительного фонда с участием государства неэффективным для защиты сбережений

Глава ICU Григорий Овчаренко заявил, что мнение относительно действенности системы защиты сбережений в случае создания накопительного пенсионного фонда с участием государства ошибочно. По его словам, это подтверждается негативным опытом Казахстана и России, где был учрежден фонд с участием государства.
Как сообщает «Финансовый клуб», для пенсионных выплат ICU считает децентрализованную систему перспективнее.
«Несмотря на критику существующей пенсионной системы третьего уровня, участниками которой являются около миллиона человек, то есть каждый десятый плательщик ЕСВ, она уже работает долгое время и в отличие от банковской системы не претерпела существенных потерь даже в условиях финансового кризиса», – сообщил Овчаренко.
По словам Григория Овчаренко, существующая система уже зарекомендовала себя и может стать, как и в большинстве стран, основой второго обязательного уровня.
«Безусловно для запуска второго уровня нам нужно иметь эффективный надзор со стороны регулятора и действенный механизм защиты пенсионных сбережений», – заявил он.
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