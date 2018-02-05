НБУ оштрафовал иностранную компанию за приобретение участия в банке без его согласования

НБУ оштрафовал иностранную компанию за приобретение существенного участия в банке без согласования.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Так, НБУ 26 января 2018 года наложил штраф на иностранную компанию, которая приобрела существенное участие в одном из украинских банков. Размер штрафа составил 730 059,07 грн. При определении размера штрафа НБУ принял во внимание то, что не произошло изменений в составе конечных владельцев существенного участия в банке и размере их участия, а также самостоятельное сообщение банком об изменениях, произошедших в его структуре.

Также НБУ подчеркивает, что приобретение существенного участия в банке без согласования с регулятором является нарушением законодательства. Согласованию подлежит как прямое, так и опосредованное приобретение или увеличение существенного участия сверх предельных порогов в 10, 25, 50 и 75 процентов. Не являются исключением и случаи, когда без изменения конечного владельца существенное участие приобретают новые подконтрольные владельцу компании.

В случае приобретения или увеличения существенного участия в банке без согласования с НБУ имеет право применять меры воздействия, а именно: накладывать штраф в размере до 10 процентов номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно запретить право голоса.

Справка Finance.ua

За приобретение или увеличение существенного участия в банке без согласования с 2015 года НБУ пять раз штрафовал нарушителей на суммы от 272 940,12 до 3 299 730,00 грн.