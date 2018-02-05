Учителям в очередной раз повысят зарплаты - министр

Министр образования и науки Лилия Гриневич уверяет, что учителей ждет очередное повышение заработной платы с сентября 2018 года.
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
“Учителя в 2017 году чрезвычайно вырвались вперед. Именно учителям с 1 января 2017 года зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата – от шести до восьми тысяч гривен. Если идут надбавки, как в городе Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тысяч гривен”, – сообщила министр.
При этом Лилия Гриневич признает, что этого недостаточно.
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В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям в детсадах.
“Воспитателям (в детских садах – ред.) повысили с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем опять учителям ориентировочно на 25%, все бюджетники, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%. А с 1 сентября 2018-го будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и других категорий педагогических работников”, – отметила Гриневич.
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