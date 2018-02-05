Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)

В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель SS-520. Трансляцию запуска вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Вес ракеты — 2,6 тонны, длина — 9,5 метра, а диаметр 52 см. Габариты ракеты-носителя сравнимы с размерами телеграфного столба. Япония потратила на разработку и запуск ракеты примерно $3,6 млн.
SS-520 выведет на орбиту экспериментальный спутник геологоразведки и связи TRICOM 1R весом 3 килограмма. Пока неизвестно, вышел ли он на орбиту.
SpaceFlightNow пишет, что сейчас у создателей ракеты нет планов по извлечению прибыли из технологии. Власти Японии, однако, заявили, что проект нужен для развития недорогих технологий и процедур запуска маленьких спутников на орбиту.
Для сравнения, ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy весит примерно 1,4 тысячи тонн, а ракета “Союз” среднего класса — 306 тонн.
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