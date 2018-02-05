ЕБРР не исключает вхождения в капитал ПриватБанка

Европейский банк реконструкции и развития не исключает своего вхождения в капитал “ПриватБанка” в 2021 году.

Об этом рассказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. По словам Маліжа, на сегодня еще рано говорить о возможности вхождения ЕБРР в капитал “ПриватБанка”.

“Прежде чем говорить о приватизации банка нужно, чтобы для начала у него была работающая бизнес-модель. И в этом контексте до 2021 года, о котором сказал Энгин (глава наблюдательного совета “ПриватБанка”, – ред.), такая модель может появиться. И тогда не исключено, что мы будем рассматривать такую возможность. Но на сегодня никаких разговоров и обсуждений по поводу нашего участия в капитале “ПриватБанка” нет”, – отметил Малиж.

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В то же время он подчеркнул, что в ЕБРР обсуждают вхождение в капитал “Ощадбанка”, с которым подписана кредитная линия. Напомним, ранее в ЕБРР заявили о значительном сопротивлении реформам внутри Украины, из-за которого страна существенно отстает в графике программы финансирования от Международного валютного фонда.