Названа самая разочаровавшая криптовалюта

Одна из криптовалют сети Ripple – XRP может претендовать на звание крупнейшего разочарования для инвесторов.

Об этом пишет CoinDesk.

В январе ее стоимость рекордно выросла – почти до 3,8 доллара США, затем ее курс начал падать. К 4 февраля XPR стоила 0,86 доллара (минус 80 процентов к историческому максимуму).

CoinDesk также отмечает, что курс Ripple в январе рос в том числе на слухах о добавлении актива на платформу Coinbase. Площадка, однако, пока так и не включила XRP в торги.

Это, как и падающие рыночные показатели, “висит тяжелым грузом” на XRP, также отмечается в материале.

По данным Coinmarketcap 4 февраля, капитализация XRP составила 34 миллиарда долларов, на пике цены криптовалюты этот показатель достигал 138 миллиардов долларов. В августе 2017 года XRP вытеснила Bitcoin Cash с третьего места по капитализации.

Напомним, в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов. Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют. Южная Корея ужесточила правила торговли на криптобиржах, потребовав искоренить анонимность. Кроме того, Китай намерен запретить майнинг биткоинов в стране из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков, а власти Индии пообещали “принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы”.