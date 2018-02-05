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Полтавский исследовательский механический завод продадут за долги

Полтавский исследовательский механический завод продадут за долги

“OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) продает за долги Полтавский опытный механический завод за 27,8 млн грн”, – говорится в сообщении.

Сфера деятельности публичного акционерного общества “Полтавский опытный механический завод”: изготовление запчастей для всех видов техники; восстановление изношенных запчастей или улучшение технических характеристик изделий (повышение их износо- и коррозионной стойкости) методом сверхзвукового газотермического напыления.

История Полтавского опытного механического завода ведет свой отсчет с 14 июня 1944 года. За период своего существования предприятие освоило производство изделий для систем вентиляции: станков и механизмов по изготовлению вентиляционных и трубных заготовок для санитарно-технических систем, а также продукции из чугунного литья.

Завод изготавливает широкий ассортимент запчастей к компрессорам (КТ и ПК), станкам и механизмам по изготовлению вентиляционных и трубных заготовок, восстанавливает изношенные запчасти методом сверхзвукового газотермического напыления.

По материалам Контракты
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