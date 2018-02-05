Полтавский исследовательский механический завод продадут за долги

“OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) продает за долги Полтавский опытный механический завод за 27,8 млн грн”, – говорится в сообщении.
Сфера деятельности публичного акционерного общества “Полтавский опытный механический завод”: изготовление запчастей для всех видов техники; восстановление изношенных запчастей или улучшение технических характеристик изделий (повышение их износо- и коррозионной стойкости) методом сверхзвукового газотермического напыления.
История Полтавского опытного механического завода ведет свой отсчет с 14 июня 1944 года. За период своего существования предприятие освоило производство изделий для систем вентиляции: станков и механизмов по изготовлению вентиляционных и трубных заготовок для санитарно-технических систем, а также продукции из чугунного литья.
Завод изготавливает широкий ассортимент запчастей к компрессорам (КТ и ПК), станкам и механизмам по изготовлению вентиляционных и трубных заготовок, восстанавливает изношенные запчасти методом сверхзвукового газотермического напыления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП в 2018 годуВчера, 15:00 - 929 9
Религиозные организации в 2017 г. нарастили потребление газа на 12%Вчера, 13:00 - 844 6
НБУ оштрафовал иностранную компанию за приобретение участия в банке без его согласования2 ч. назад - 496 3
Учителям в очередной раз повысят зарплаты - министр3 ч. назад - 980 3
Работа в Киеве: каких вакансий больше всего5 ч. назад - 4389 3
Назвали наиболее стрессовые профессииВчера, 16:00 - 4001 3
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Honda возрождает внедорожник PassportВчера, 23:00 - 2052
Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажу6 ч. назад - 1942
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)Позавчера, 15:10 - 1387
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1053
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1524 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 1022
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 2464 3
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Идеи: портфельФондовий ринок
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Газ для населення може подорожчати з квітняОбговорення статей