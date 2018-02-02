В Житомире таможенники задержали на границе 32 кубометра нелегальной древесины

Пресс-служба ГФС Украины сообщила о том, что работниками Житомирской таможни пресечена попытка незаконного вывоза из Украины лесоматериалов на сумму 100 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте таможенного ведомства.

«Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни зафиксирована попытка незаконного перемещения через таможенную границу Украины товара «Пиломатериал хвойных пород» ориентировочной стоимостью 100 тыс. грн», – говорится в сообщении.

В ходе проверки документов таможенники выяснили, что сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, а также о праве продажи их на экспорт был выдан на основании товаротранспортных и расходных накладных, полученных незаконным путем.

По признакам нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил, изъято 32 куб. м лесоматериалов.