Эксперт посчитал, как цена угля влияет на суммы в платежках (инфографика)

Цена на уголь минимально влияет на сумму коммунальных счетов украинцев.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал эксперт Юрий Корольчук.
С его слов, рост цены на газ в 2 раза – привело бы к росту счета коммунальных тарифов в 1,5 раза, а рост стоимости угля в 2 раза – привело бы к росту коммунального счета лишь на 2,2%.
Расчет эксперта базируется на среднестатистической семье Киева с 3 человек, проживающих в 2-комнатной квартире.
Читайте также: Украинцы сократили потребление газа
“В отоплении и горячей воде – до 60% стоимости тарифа – это природный газ. Возьмем платежку на сумму 2746 грн. Из них 1839 грн – тепло (природный газ для производства), 422 – горячая вода, 258 – электроэнергия, 158 – холодная вода, 69 – газ. Если цена на газ вырастет вдвое, то сумма в платежке возрастет более чем на 50% и составит 4223 грн. Распределение средств в платежке будет следующий: 3010 грн – тепло (природный газ для производства), 669 – горячая вода, 258 – электроэнергия, 158 – холодная вода, 128 – газ”, – пишет он.
При этом, как уверяет Корольчук, если же угля вырастет в цене вдвое, то сумма в платежке вообще не изменится для потребителя.
“Если брать нынешнюю платежку на 2746 грн, то рост составит всего 2% (на 60 грн) – до 2806 грн. Из них 1854 грн (вместо 1839 грн) – тепло, 425 грн (вместо 422 грн) – горячая вода, 290 грн (вместо 258 грн) – электроэнергия, 168 грн (вместо 158 грн) – холодная вода, 69 – газ”, – подчеркивает эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в УкраинеВчера, 10:00 - 3342 65
Артем Ковбель: Литва завоевывает блокчейн. Чему может поучиться Украина?Вчера, 10:30 - 891 22
Украина может продать "вышки Бойко" в КрымуВчера, 15:30 - 1519 20
Россия "отжала" у Порошенко завод в КрымуВчера, 10:45 - 5938 13
Дайте на инфраструктуру: Кабмин намерен одолжить у китайцев $7 млрдВчера, 12:45 - 1290 11
Россия "отжала" у Порошенко завод в КрымуВчера, 10:45 - 5938 13
Миллион пользователей отказались от FacebookВчера, 06:00 - 3983 2
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в УкраинеВчера, 10:00 - 3342 65
Копейка к копейке: богатейший человек мира за один вечер заработал 6,5 млрд долл.Вчера, 17:45 - 2913 3
ЗАЗ поведал о своих планах на 2018 годВчера, 17:00 - 2749 10
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздухВчера, 15:10 - 307
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Позавчера, 15:10 - 1262
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 756
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1983 3
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4421
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Смысл открытия депозита в гривне?Банківські депозити