Эксперт посчитал, как цена угля влияет на суммы в платежках (инфографика)

Цена на уголь минимально влияет на сумму коммунальных счетов украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал эксперт Юрий Корольчук.

С его слов, рост цены на газ в 2 раза – привело бы к росту счета коммунальных тарифов в 1,5 раза, а рост стоимости угля в 2 раза – привело бы к росту коммунального счета лишь на 2,2%.

Расчет эксперта базируется на среднестатистической семье Киева с 3 человек, проживающих в 2-комнатной квартире.

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“В отоплении и горячей воде – до 60% стоимости тарифа – это природный газ. Возьмем платежку на сумму 2746 грн. Из них 1839 грн – тепло (природный газ для производства), 422 – горячая вода, 258 – электроэнергия, 158 – холодная вода, 69 – газ. Если цена на газ вырастет вдвое, то сумма в платежке возрастет более чем на 50% и составит 4223 грн. Распределение средств в платежке будет следующий: 3010 грн – тепло (природный газ для производства), 669 – горячая вода, 258 – электроэнергия, 158 – холодная вода, 128 – газ”, – пишет он.

При этом, как уверяет Корольчук, если же угля вырастет в цене вдвое, то сумма в платежке вообще не изменится для потребителя.

“Если брать нынешнюю платежку на 2746 грн, то рост составит всего 2% (на 60 грн) – до 2806 грн. Из них 1854 грн (вместо 1839 грн) – тепло, 425 грн (вместо 422 грн) – горячая вода, 290 грн (вместо 258 грн) – электроэнергия, 168 грн (вместо 158 грн) – холодная вода, 69 – газ”, – подчеркивает эксперт.