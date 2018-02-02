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Региональные аэропорты могут передать в концессию

Региональные аэропорты могут передать в концессию

Министерство инфраструктуры в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) намерены изучить вопрос развития региональных аэропортов Украины посредством государственно-частного партнерства.

Об этом рассказал Джейсон Пеллмар, руководитель IFC в Украине, Беларуси и Молдове.

В частности, топ-менеджер сообщил, что IFC получила запрос от правительства в лице Мининфраструктуры помочь развивать региональные аэропорты. Поскольку это важное направление работы по развитию туризма и улучшению логистики внутри страны.

“Не секрет, чем крупнее такой аэропорт, тем лучше для страны, тем сильнее импульс для развития. И тем более он коммерчески привлекателен. Некоторые примеры таких региональных аэропортов включают Запорожье и Херсон”, – отметил Пеллмар.

По словам руководителя IFC, самое важное, что надо помнить, – это то, что квалифицированные частные операторы более эффективны в управлении и развитии аэропортов, чем государство.

Вместе с тем, пока, по его словам, список региональных аэропортов, которые могли бы быть переданы в концессию, не сформирован.

“Сначала нам надо сделать предварительную оценку каждого аэропорта и составить список в соответствии с коммерческой составляющей. Вопрос важен для Мининфраструктуры и важен для нас, и мы собираемся начать эту работу”, – подчеркнул Джейсон Пеллмар.

По материалам Центр транспортных стратегий
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