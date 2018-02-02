Что значит запрет криптовалютной рекламы на Facebook для Litecoin

Криптовалютная сфера полна слухов и сплетен. По крайней мере, она сохраняет большие надежды в неблагоприятных ситуациях, как сейчас.

Альткоины могут расти на фоне рекламной кампании или быстро падать и отступать на волне FUD в соцсетях. Этот рынок отличается от какого-либо другого и в большой степени руководствуется импульсами. Эта отрасль все еще на начальном этапе развития, поэтому связи можно проводить между большими авторитетными компаниями, криптовалютами и потенциальным принятием блокчейна.

Криптовалютное пространство наполнилось спекуляциями, когда Чарли Ли продал все свои запасы Litecoin, а ходлеры начали теряться в догадках, как валюта выживет без своего создателя. Litecoin прорвался в декабре с ростом более 300% всего за неделю. Он достиг отметки около 370 долларов, и затем немного упал, при этом потеряв более 60%.

По данным ZeroHedge, в связи с этим возникли обвинения в инсайдерской торговле, поскольку Ли – бывший технический директор Coinbase. Он категорически отрицал это, утверждая, что продал запасы во избежание потенциального конфликта интересов с другими компаниями, которые могут начать использовать Litecoin. Конечно, Ли достаточно много заработал на продаже своих монет, и теперь может писать в Twitter все, что пожелает, без отрицательных последствий. Кроме того, падение Litecoin началось после добавления Bitcoin Cash на Coinbase. Bitcoin Cash и Litecoin являются улучшенными версиями биткоина в части скорости и стоимости транзакций.

Взаимосвязь между Litecoin, Coinbase и Facebook

Приблизительно в то же время, когда Ли продал свои запасы, Coinbase объявила о назначении одного из бывших руководителей Facebook Девида Маркуса в состав своего совета директоров. Раньше Маркус был ответственным за Messenger на Facebook, а также президентом Paypal, поэтому у него большой опыт в области технологий для мобильных устройств.

После всего этого, в начале января Марк Цукерберг написал, что он «намерен заняться изучением» криптовалют:

«На фоне роста небольшого количества крупных технологических компаний и использования технологий правительствами для контроля над гражданами, многие уверены, что технология только централизует власть, а не наоборот. Но существуют важные контртренды, как шифрование и криптовалюты, которые забирают власть у централизованных систем и возвращают ее людям. Но им присущий риск – их труднее контролировать. Я заинтересован в изучении положительных и отрицательных аспектов этих технологий и их наилучших вариантов использования в наших услугах».

Ранее на этой неделе гигант среди социальных сетей объявил, что платформа вводит запрет на рекламу ICO и криптовалют, а также то, что в компании назвали «финансовыми продуктами и услугами, часто связанными с обманными или нечестными методами продвижения».

Запутанные мотивы

Можно провести аналогию между продажей Ли во избежание конфликта интересов и запретом потенциальных конкурентов на Facebook. Если бы компания была искренне заинтересована в защите пользователей от «мошенничества», она бы принимала более жесткие меры в отношении жуликов, которые работают на платформе и распространяют скамы, клики-наживки и мошеннические веб-сайты. Facebook все равно остается рассадником обмана и мошенничества, с рекламой ICO или без нее, а большинство криптовалютных групп пораженные ними. Удаление криптовалютной рекламы проложит дорогу для нового партнера, оно вряд ли имеет отношение к предотвращению мошенничества.

Время покажет, станет ли Facebook партнером Litecoin, тем не менее, Чарли Ли в прошлом году в своем посте в Twitter намекнул, что Litecoin ожидает огромный сюрприз.

Если Facebook действительно планирует привязать свой бизнес к криптовалютам и/или технологии блокчейн, как намекнул сам Цукерберг, будь это основано на Litecoin или другой платформе, его действия обретают смысл — запрет на рекламу криптовалют не оставит конкурентам ни одного шанса и позволит Facebook занять монопольную позицию на рынке, используя свою огромную платформу для интегрирования в массивную аудиторию.

Как бы то ни было, в 2018 криптовалюты ожидают большие возможности, если только всем удастся преодолеть цунами FUD в СМИ и сосредоточиться на основных принципах и технологии.