По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,835 млн и 22,006 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,99-25,52 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 84 активных заявок по доллару на сумму более 61,842 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,9500 – 30 00028,1000 – 50028,1000 – 54 00028,0000 – 70028,0000 – 50 00028,0000 – 10 00027,9800 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9500 – 8 500

27,9800 – 5 000

28,0000 – 12 000

28,0000 – 3 500

28,0000 – 20 000

28,0000 – 4 000

28,0000 – 30 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9616

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.0235

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.