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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,835 млн и 22,006 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,99-25,52 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 84 активных заявок по доллару на сумму более 61,842 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 


Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,9500 – 30 000
28,1000 – 500
28,1000 – 54 000
28,0000 – 700
28,0000 – 50 000
28,0000 – 10 000
27,9800 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9500 – 8 500
27,9800 – 5 000
28,0000 – 12 000
28,0000 – 3 500
28,0000 – 20 000
28,0000 – 4 000
28,0000 – 30 000


Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9616
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.0235

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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