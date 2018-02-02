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Во Львове на строительство 8 км велодорожек потратили 3,4 млн гривен

Во Львове на строительство 8 км велодорожек потратили 3,4 млн гривен

Во Львове на строительство велодорожек в прошлом году потратили почти 3,4 млн грн.

Об этом сообщила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Ирина Маруняк.

Так, в прошлом году построили 5,5 км дорожки от ул. Варшавской до пгт. Брюховичи. Также обустроили 1,5 км велодорожки на ул. Городоцкой от ул. Черновицкой до ул. Ряшевской. Работы профинансировали на 3,4 млн грн. Кроме того, была обустроена велодорожка на ул. Сиховский от ул. Красной Калины до ул. Кавалеридзе (0,8 км).

Ранее, с 2011 по 2016 год во Львове построили около 95 км велосипедных дорожек. К 2019 году планируется построить 268 км дорожек для велосипедистов.

По материалам Zaxid.net
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