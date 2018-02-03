В Чехии отцам разрешили уходить в декретный отпуск

В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.

Об этом сообщает AFP.

Чешские отцы, у которых есть медицинская страховка, теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года. Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка. Этот же пункт касается и усыновителей.

Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре.

При этом он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней.