В Чехии отцам разрешили уходить в декретный отпуск

В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.
Об этом сообщает AFP.
Чешские отцы, у которых есть медицинская страховка, теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года. Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка. Этот же пункт касается и усыновителей.
Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре.
При этом он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней.
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