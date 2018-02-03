Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 82 0

В Чехии отцам разрешили уходить в декретный отпуск

В Чехии отцам разрешили уходить в декретный отпуск

В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.

Об этом сообщает AFP.

Чешские отцы, у которых есть медицинская страховка, теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года. Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка. Этот же пункт касается и усыновителей.

Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре.

При этом он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней.

По материалам AFP
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018