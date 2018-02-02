"Квазар" говорит, что не причастен к майнингу и финансированию боевиков

Компания “Квазар” заявляет, что не причастна к майнингу и переводу средств в террористические организации “ДНР” и “ЛНР”, о чем ранее заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Об этом сказал основатель “Квазар-Микро” Евгений Уткин, сообщает “Громадське”.

По его словам, 31 января на улице, где располагаются помещения компании, проводились обыски.

“Утром пришли с обысками представители прокуратуры вместе с СБУ. Однако по этому адресу есть десятки предприятий”, – сказал он.

Уткин добавил, что силовики прошли с обысками по подозрению двух человек, которые якобы причастны к майнингу и дальнейшему перечислению средств боевикам.

“Но они не являются сотрудниками “Квазара”. На территории завода арендуют помещения, но к нам не имеют отношения”, – сказал основатель “Квазар-Микро”.

Отметим, 1 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что на киевском предприятии “Квазар” добывали криптовалюту и перечисляли средства для финансирования боевиков так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

По словам Матиоса, на предприятии “Квазар” в Киеве изъяли 400 ферм для майнинга криптовалюты.