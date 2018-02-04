«Умное» покрытие может менять твердость и самовосстанавливаться

Специалисты Харбинского политехнического университета изобрели покрытие для смартфонов, которое может быть одновременно жестким и мягким, и способно восстанавливаться после царапин и трещин, как живая кожа.
«Мы разработали самовосстанавливающееся покрытие, которое по прочности приближается к зубной эмали и при этом повторяет структуру эпидермиса, — говорит изобретатель Мин Ян. — Это самая желательная комбинация свойств для современных самовосстанавливающихся материалов и покрытий».
Умные самовосстанавливающиеся покрытия могли бы помочь сэкономить огромные суммы и снизить объем электронных отходов, но обычно они не обладают достаточной жесткостью и быстро изнашиваются. Изобретение китайских ученых не имеет этого недостатка — оно служит долго и не так быстро ломается.
Его секрет заключается в использовании многослойной структуры. Сверху размещается твердый слой оксида графена, который обеспечивает прочность, сравнимую с зубной эмалью. Под ним — мягкий слой, причем именно их сочетание обеспечивает материалу уникальные свойства восстановления, которые не присущи ни одному из них по отдельности. Такой принцип может оказаться применимым для любой самовосстанавливающейся полимерной системы, считает Ян.
В результате получается гораздо более долговечное покрытие, которое может защитить все, от экранов телефонов до зданий, а его антибактериальные свойства могут найти применение в создании медицинских инструментов, пишет Inverse. Изготовить прототип инженеры обещают через 1 −2 года.
Недавно японские исследователи сообщили о создании «вечного» стекла для смартфонов, способного восстанавливаться без применения высоких температур. Оно обладает взаимоисключающими свойствами — высокой механической прочностью и способностью к восстановлению.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Продажи новых легковых авто в Украине в январе выросли на 40,6%Вчера, 16:00 - 1730 9
Почти в Европе: цены на продукты достигли европейских4 ч. назад - 1931 8
Украина обогнала Китай среди производителей яиц8 ч. назад - 754 7
Украина за 9 месяцев увеличила экспорт шмелей11 ч. назад - 984 6
Аслунд о выпуске евробондов: власть идет путем ЯнуковичаВчера, 14:00 - 2365 3
Аслунд о выпуске евробондов: власть идет путем ЯнуковичаВчера, 14:00 - 2365 3
Назвали самый дешевый автомобиль иностранного производства в Украине3 ч. назад - 2314 2
Почти в Европе: цены на продукты достигли европейских4 ч. назад - 1931 8
Ученые открыли новый способ остановки света14 ч. назад - 1801
Продажи новых легковых авто в Украине в январе выросли на 40,6%Вчера, 16:00 - 1730 9
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)Вчера, 15:10 - 505
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздухПозавчера, 15:10 - 674
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1376 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 875
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 2206 3
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейськихОбговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок