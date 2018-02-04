«Умное» покрытие может менять твердость и самовосстанавливаться

Специалисты Харбинского политехнического университета изобрели покрытие для смартфонов, которое может быть одновременно жестким и мягким, и способно восстанавливаться после царапин и трещин, как живая кожа.

«Мы разработали самовосстанавливающееся покрытие, которое по прочности приближается к зубной эмали и при этом повторяет структуру эпидермиса, — говорит изобретатель Мин Ян. — Это самая желательная комбинация свойств для современных самовосстанавливающихся материалов и покрытий».

Умные самовосстанавливающиеся покрытия могли бы помочь сэкономить огромные суммы и снизить объем электронных отходов, но обычно они не обладают достаточной жесткостью и быстро изнашиваются. Изобретение китайских ученых не имеет этого недостатка — оно служит долго и не так быстро ломается.

Его секрет заключается в использовании многослойной структуры. Сверху размещается твердый слой оксида графена, который обеспечивает прочность, сравнимую с зубной эмалью. Под ним — мягкий слой, причем именно их сочетание обеспечивает материалу уникальные свойства восстановления, которые не присущи ни одному из них по отдельности. Такой принцип может оказаться применимым для любой самовосстанавливающейся полимерной системы, считает Ян.

В результате получается гораздо более долговечное покрытие, которое может защитить все, от экранов телефонов до зданий, а его антибактериальные свойства могут найти применение в создании медицинских инструментов, пишет Inverse. Изготовить прототип инженеры обещают через 1 −2 года.

Недавно японские исследователи сообщили о создании «вечного» стекла для смартфонов, способного восстанавливаться без применения высоких температур. Оно обладает взаимоисключающими свойствами — высокой механической прочностью и способностью к восстановлению.