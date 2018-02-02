Кыргызстан хочет расплачиваться криптовалютой при госзакупках

Кыргызстан хочет применять криптовалюты в госзакупках, это поможет снизить уровень коррупции, сообщает Прайм со ссылкой на заявление премьер-министра страны Сапара Исакова.

“Мы хотим применить систему криптовалюты в наших госзакупках. Сегодня мы уже работаем с коллегами. Это, по-моему, очень хороший подход, мы не особо рискуем”, – сказал Исаков, выступая на форуме “Цифровая повестка в эпоху глобализации”.

“Когда в госзакупках используется криптовалюта, это снижает уровень коррупции”, – полагает он.

Отметим, Евросоюз хочет контролировать криптовалюты на предмет отмывания средств. Также Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин, после того, как та за год подорожала с $1000 до $20 тысяч.