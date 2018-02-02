"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в Украине

В Украине в 2018 году готовится второе повышение минимальной зарплаты. Первое повышение “минималки” состоялось с 1 января, сейчас минзарплата в Украине составляет 3723 грн.,
“С 1 января минимальная заработная плата выросла до 3723 грн. Следующее повышение – 4100 грн, и я убежден, что оно будет и что это будет именно в 2018 году. Есть инициатива президента Украины, есть обращение к правительству о том, что по результатам первого квартала правительство должно вернуться и рассмотреть возможность увеличения минимальной заработной платы. Цель одна – показать обществу, что все-таки жизнь в стране меняется, качество и уровень жизни растет”, – отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире “5 канала”.
Розенко отметил, что полностью поддерживает предложение президента Порошенко повысить минимальную зарплату до 4100 гривен.
“Поднятие минимальной заработной платы – это правильный шаг, и я полностью поддерживаю инициативу президента и убежден, что мы эту идею реализуем в 2018 году”, – заверил министр.
Как известно, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза – до 3200 грн. В Нацбанке ранее отмечали, что это способствовало ускорению инфляции, но несущественно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 5148 73
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в Украине4 ч. назад - 1880 28
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1841 24
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3645 15
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4060 12
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4060 12
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3889
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3645 15
Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму3 ч. назад - 3369 5
Миллион пользователей отказались от Facebook8 ч. назад - 3059 2
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1168
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 677
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1826 3
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4281
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1633
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...Обговорення статей